Mbappé manda recado aos franceses após vice na final da Copa: “Voltaremos”

O astro Kylian Mbappé falou pela primeira vez após o vice na final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, diante da Argentina. Em post curto e com poucas palavras, o atacante foi às suas redes sociais e mandou recado para os franceses: “Nós voltaremos”, escreveu.

Dentro de campo, no estádio Lusail, Mbappé bem que tentou, mas não conseguiu levar o bicampeonato. O jogador marcou três vezes durante o tempo regulamentar e prorrogação, além de converter sua cobrança na disputa de pênaltis.

Com isso, ele tornou-se o maior artilheiro da história das finais do Mundial, de forma isolada, com quatro tentos – ele já havia balançado as redes na decisão de 2018. O francês de 23 anos também igualou Geoff Hurst como os únicos a anotarem um hat-trick na final da Copa.

No entanto, nada disso tirou o título dos sul-americanos. Coman e Tchouaméni desperdiçaram suas cobranças e viram Montiel converter e fazer a Albiceleste campeã mundial após 36 anos.