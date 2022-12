Mbappé não treina com a França antes de jogo contra a Inglaterra

O atacante Kyllian Mbappé não participou do treino da França com o restante do elenco, nesta terça-feira (6). A equipe está em preparação para enfrentar a Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, e a ausência do jogador preocupou.

Segundo a Federação Francesa de Futebol (FFF), o craque trabalhou na sala de recuperação. Ele foi único jogador da seleção que não esteve em campo. Os outros atletas realizaram alongamento e corridas curtas no início da sessão de treinos.

A imprensa francesa afirmou que houve uma longa conversa entre o médico dos Bleus e o técnico Didier Deschamps, antes do treino começar. No entanto, não houve maiores informações sobre a situação física do atacante, que é o artilheiro do Mundial do Catar, com cinco gols.

No fim do mês passado, Mbappé participou de alguns treinos da França com o tornozelo enfaixado. Mas o camisa 10 atuou nas quatro partidas disputadas pela equipe na Copa até aqui, sendo eleito o melhor em campo em três delas.

A atual campeã mundial se prepara para enfrentar a Inglaterra no próximo sábado (10), às 16h, no estádio Al Bayt. Quem vencer avança para a semifinal da Copa, e quem perder está fora da competição.

A França, aliás, chega com o pé no chão para o duelo. O atacante Olivier Giroud, maior artilheiro da história dos Bleus, garantiu que a equipe está confiante, mas não a ponto de deixar que isso suba à cabeça.