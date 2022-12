A derrota para a Argentina na final da Copa do Mundo representou um baque para o atacante Kylian Mbappé. Mesmo com três gols, a boa partida não foi suficiente para garantir o título. Para um morador de Curitiba, porém, a derrota representou o contrário.

Carlos José Soares Passos, de 34 anos, foi flagrado andando de ônibus no bairro Campo Comprido e viralizou após ser comparado com o sósia da Seleção Francesa.

Carlos é natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas mora na capital paranaense há dois anos. Segurança de profissão, trabalha em um hotel de luxo e foi lá onde começou a ser comparado com o craque do PSG.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sósia do Mbappé (@mbappebrasileiroo)

Leia a matéria completa no site Banda B, parceiro do Metrópoles.

The post Mbappé no buzão? Conheça sósia do jogador que viralizou na web first appeared on Metrópoles.