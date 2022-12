Mbappé ultrapassa Cristiano Ronaldo e Maradona em gols em Copa do Mundo

O jovem Kylian Mbappé segue fazendo história com a camisa da Seleção Francesa. Neste domingo, o atacante marcou dois gols e ajudou a sua equipe a bater a Polônia por 3 a 1 e chegar às quartas de final da Copa do Mundo. O craque ainda ultrapassou Cristiano Ronaldo e Diego Maradona na lista dos maiores artilheiros da história do Mundial.

Mbappé chegou a nove gols em copas na carreira. No primeiro mundial, em 2018, ele marcou quatro vezes e foi campeão. Neste ano, já são cinco bolas nas redes. No total, ele soma 11 partidas na competição.

Cristiano Ronaldo e Diego Maradona fizeram oito gols em copas. O português, que está em sua quinta participação, atingiu a marca em 20 jogos. Já o argentino precisou de 21 partidas.

Entre os brasileiros ultrapassados por Mbappé estão Leônidas da Silva e Rivaldo. Leônidas fez oito gols em cinco jogos de Copa do Mundo. Já Rivaldo disputou 14 partidas no torneio.

Mbappé também igualou o número de Lionel Messi. O argentino, que fez o seu primeiro gol em mata-mata de Copa do Mundo nesse sábado, na vitória sobre a Austrália, balançou as redes nove vezes em 23 partidas no torneio.

Vale ressaltar que a briga de Mbappé com Messi e Cristiano Ronaldo continuará nesta Copa do Mundo. O argentino já está nas quartas de final, enquanto o português ainda vai jogar o duelo de oitavas contra a Suíça. No entanto, esse deve ser o último Mundial dos dois lendários jogadores. O francês deve ter, pelo menos, mais três disputas na carreira.