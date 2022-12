MC Carol acusa DJ LK, de Tubarão Te Amo: “Não recebi 1 real”

A música Tubarão, Te Amo, produzida pelo DJ Lk da Escócia, explodiu nas redes sociais e continua sendo amplamente utilizada em dancinhas e novas trends. Nos bastidores do novo sucesso, no entanto, há um problema, denunciado na manhã desta terça-feira (6/12), por MC Carol. A funkeira afirma que não deu autorização para utilizarem sua voz na canção: “Não tô recebendo nem 1 real”.

O desabafo da cantora foi feito em sua página no Twitter, onde ela afirmou que sua equipe está tentando entrar em contato com a equipe do DJ, mas que eles não os atendem ou respondem. Ainda na denúncia pública, MC Carol externou que essa não é a primeira vez que algo assim acontece.

“Usar minha voz sem autorização nas músicas tá virando um hábito! A última foi essa Tubarão Te Amo, que tá bombando nas redes e eu não tô recebendo nem 1 real… Minha equipe tá tentando contato no tel da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem”, escreveu.

Vale lembrar que a canção tem atingido grandes marcos musicais – e consequente retorno -. A música alcançou a 3ª posição entre as músicas virais dos Estados Unidos, na segunda-feira, além de sua enorme utilização e reprodução no Brasil. Só no YouTube, são mais de 11 milhões de visualizações.

Até o momento do fechamento desta matéria, o DJ não se pronunciou sobre o assunto, assim como MC Jhenny, MC Rf, MC Ryan SP ou Tchakabum, que interpretaram a música.

