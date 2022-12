MC Carol diz que sua voz foi usada sem autorização no hit ‘Tubarão Te Amo’ e faz cobrança

A cantora MC Carol afirmou que sua voz foi usada sem sua autorização no hit Tubarão Te Amo, que ganhou dancinha, viralizou no TikTok e entrou no Top 3 viral do Spotify nos Estados Unidos. A música foi lançada como uma parceria entre DJ LK da Escócia, MC Ryan SP, MC Daniel, MC RF, MC Jhenny e o grupo Tchakabum. No hit, há um verso de Tô Apaixonada, sucesso de Carol. “Usar minha voz sem autorização nas músicas tá virando um hábito! A última foi essa Tubarão Te Amo, que está bombando nas redes e eu não estou recebendo nem um real… minha equipe está tentando contato no telefone da equipe do DJ LK e eles simplesmente não atendem ou não respondem”, postou a funkeira nesta terça-feira, 6, no Twitter. O DJ LK da Escócia se manifestou sobre o assunto nos stories do Instagram: “Ela disse que está tentando falar comigo há muito tempo. Mano, ela me chamou hoje, no mesmo horário que ela fez a postagem [no Twitter]. As coisas são incríveis. A música agora está em Top 3 nos Estados Unidos, está tocando na ‘Farofa’, está tocando em tudo quanto é lugar, aí ela vem me chamar, agora que a música está assim. Por que não me chamou antes? A música já tem quatro meses, nunca me chamou. Agora todo mundo quer o dinheiro, final do ano todo mundo quer o décimo terceiro”. A Jovem Pan entrou em contato com a GR6, produtora do hit, mas ainda não obteve retorno.

