MC Carol x DJ Lk: com treta resolvida, funkeiros lançam música juntos

Na treta com o DJ Lk da Escócia por causa da música Tubarão Te Amo, MC Karol não imaginava que o funkeiro era filho do MC Créu, seu amigo de muitos anos. E foi justamente o próprio Créu quem promoveu um encontro entre eles para selar a paz. A coluna LeoDias soube que a resenha foi tão boa que rendeu frutos profissionais. Descubra como foi os bastidores desse encontro e quem propôs a gravação de uma nova música que, inclusive, já ganhou a aprovação do público do funk nas redes sociais.

Após Créu contornar a situação, MC Carol convidou Lk para um feat. Na madrugada desta quinta-feira (8/12), eles se reuniram no estúdio da Mansão Privilege, no Rio de Janeiro, junto com outros amigos. A letra de 13º (título provisório) foi criada por Créu e MC Nem em cima do imbróglio que agitou o mundo do funk nas últimas horas.

“Ele [DJ Lk] ficou muito feliz. E eu, pai babão, é claro que fiquei feliz junto. Espero que seja um sucesso essa música e que fique de exemplo no funk”, contou MC Créu a nossa reportagem.

Entenda o que rolou entre MC Carol e DJ LK da Escócia

Após Tubarão Te Amo ganahr projeção internacional, MC Carol veio a público afirmar que não deu autorização para sua voz fosse usada no remix. “Não tô recebendo nem 1 real”, reclamou ela na internet.

Ainda na reclamação, a funkeira externou que essa não é a primeira vez que algo assim acontece. “Usar minha voz sem autorização nas músicas tá virando um hábito. A última foi essa Tubarão Te Amo, que tá bombando nas redes e eu não tô recebendo nem1 real… Minha equipe tá tentando contato no telefone da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem”, escreveu.

A música alcançou a 3ª posição entre as músicas virais dos Estados Unidos, na segunda-feira, além de sua enorme utilização e reprodução no Brasil. Só no YouTube são mais de 11 milhões de visualizações.

Lk, através de seu pai, procurou a coluna LeoDias e deu sua versão da história. Ele disse que as partes haviam se resolvido da melhor forma, além de ter topado repassar a ela o valor proporcional da participação dela na música.

