MC Guimê confirma que fará tatuagem relacionada à ex-mulher: ‘Vou arrumar um espacinho’

O cantor MC Guimê confirmou nesta segunda-feira, 5, que fará uma tatuagem em homenagem à participação que fez com a sua ex-mulher, a cantora Lexa, no “The Masked Singer Brasil”. No “Encontro” desta manhã, ele explicou que o programa foi um divisor de águas na sua carreira, pois ele se desafiou e viveu novas experiências, como cantar em inglês pela primeira vez. O ex-casal participou da atração usando fantasias de Lampião e Maria Bonita. “Estou decidido, até o final de 2022 vou arrumar um espacinho para tatuar. Foi uma trajetória muito especial, ficou marcada na minha vida artística e pessoal. Me desafiei, tive todo o apoio da Lexa. Toda a equipe me ajudou em cada passo da evolução”, contou o cantor, que já possui diversas tatuagens pelo corpo.

Ele continuou dizendo que o programa também melhorou sua performance em cima do palco. “Ali aprendi a confiar mais em mim, no meu talento, me ajudou na desenvoltura dos shows. Fiquei muito realizado, além de ser muito gostoso de trabalhar com o que você ama e passar por desafios novos.” Quando participou da atração exibida pela Globo, Guimê ainda era casado com Lexa. Os artistas anunciaram a separação em outubro deste ano após mais de quatro anos de casamento e sete de relacionamento. “Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você está marcado na minha história. O fato é que, por meses, tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados”, declarou Lexa na ocasião. Em novembro, a dona do hit Sapequinha fez uma homenagem ao ex-marido nas redes sociais celebrando que ele completou 30 anos. Guimê comentou que Lexa a primeira pessoa a ligar para ele e desejar um feliz aniversário.

