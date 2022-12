Messi bate recorde e tem a foto mais curtida do Instagram no mundo

A conquista do tricampeonato da Copa do Mundo para o craque Lionel Messi rendeu muitos recordes. O mais novo deles é o posto de foto mais curtida do Instagram. A postagem do jogador após o título acumula quase 60 milhões de likes. O recorde pertencia a foto de um ovo, com mais de 56 milhões de curtidas.

Horas depois da comemoração da Copa do Mundo do Catar, o camisa 10 da Argentina publicou uma sequência de fotos com a taça e com os companheiros de elenco.

Na legenda, Messi comemorou e agradeceu a família e torcida pelo apoio durante o torneio.

“CAMPEÕES DO MUNDO!

Sonhei tantas vezes, quis tanto que ainda não acredito.

Muito obrigado à minha família, a todos os que me apoiam e também a todos os que acreditaram em nós. Demonstramos mais uma vez que os argentinos, quando lutamos juntos e unidos, somos capazes de alcançar o que nos propusemos. O mérito é desse grupo, que está acima das individualidades, é a força de todos lutando pelo mesmo sonho que era também o sonho de todos os argentinos… Conseguimos!

VAI ARGENTINA P@RR#!”, escreveu.

A publicação do ovo, antigo recorde, foi feita em 2019, por uma página com o objetivo de atingir esse marco.

“Vamos estabelecer um recorde mundial juntos e obter a postagem mais curtida no Instagram. Batendo o atual recorde mundial de Kylie Jenner (18 milhões)!”, escreveu a página na legenda.