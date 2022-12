Messi chega à final da Copa após superar recorde de Ronaldo, Pelé e alemães

A grande partida de Lionel Messi contra a Croácia, nesta terça-feira (13/12), pela semifinal da Copa do Mundo, garantiu ao atacante mais uma marca histórica: ele se tornou o jogador com mais participações em gols na história do torneio (20). O camisa 10 marcou um gol e deu uma assistência na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre os croatas.

Para atingir o feito, Messi precisou superar os centroavantes Miroslav Klose e Gerd Müller, da Alemanha, e a dupla Pelé e Ronaldo Fenômeno, do Brasil. Agora são 20 participações do argentino contra 19 de cada membro do quarteto.

O atacante de 35 anos marcou 11 gols e distribuiu nove assistências em cinco Mundiais disputados (2006 – 2022). Messi começou sua trajetória pela Argentina em 2006, quando estava prestes a completar 19.

Há apenas um jogador em atividade com números próximos aos de Lionel: o meia-atacante Thomas Müller, que participou de 16 gols da Alemanha ao longo das últimas quatro Copas. Apesar da proximidade, é pouco provável que ele iguale ou supere o feito de Messi, já que ele deve se despedir da seleção nos próximos meses.

Jogadores com mais participações em gols na história das Copas do Mundo: