Messi descarta aposentadoria: ‘Quero jogar como campeão mundial’

Um dos maiores jogadores da história, Lionel Messi sonhava com o título da Copa do Mundo para coroar a brilhante carreira. Não falta mais: o astro liderou a Argentina na conquista do tri, neste domingo (18), sobre a França. Apesar de dizer que esse seria seu último Mundial, o camisa 10 ainda não pensa em deixar a seleção.

“Quero jogar mais algumas partidas como campeão mundial. Todo mundo quer isso, é o mais desejado por todos. Tive a sorte de ter conquistado tudo na minha carreira, e era isso que me faltava. Quero levar lá para desfrutar com todos”, comemorou.

O troféu veio em um jogo épico. Messi abriu o placar, de pênalti, e Di María ampliou, ainda no primeiro tempo. Mas, na segunda etapa, Mbappé fez dois gols e empatou. Na prorrogação, o camisa 10 argentino recolocou a Argentina à frente, só que o astro francês voltou a marcar, e deixou tudo igual. A consagração dos hermanos veio nos pênaltis, com vitória por 4×2.

“É uma loucura que tenha acontecido dessa maneira. Eu queria muito. Eu sabia que Deus ia me dar, eu senti que ia ser isso. Agora é aproveitar”, disse Messi.

O astro, que foi eleito o melhor jogador da Copa do Catar, não escondeu a emoção ao segurar a taça do Mundial. E assumiu já pensar na recepção em Buenos Aires. A seleção deve desembarcar no país nesta segunda-feira (19), pela noite.

“Olha o que é essa taça, é linda. Sofremos muito, mas conseguimos. Mal podemos esperar para estar na Argentina para ver o quanto isso vai ser louco”.