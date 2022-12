Messi é o 9º jogador a conquistar Copa, Champions e Bola de Ouro

O título da Copa do Mundo era o que faltava na brilhante carreira de Lionel Messi. Não mais: o camisa 10 faturou a sonhada taça após a vitória da Argentina sobre a França, nos pênaltis, na final da edição do Catar. Com o troféu, o astro pode se sentar na mesa de um seleto grupo: de quem tem a ‘tríplice coroa’.

Messi se tornou o nono jogador na história do futebol a conquistar o Mundial, a Bola de Ouro e a Liga dos Campeões. A lista tem nomes inesquecíveis, incluindo três brasileiros: Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká.

O argentino venceu a Champions quatro vezes, todas com a camisa do Barcelona (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15). Também é o recordista em títulos de melhor do mundo: são sete Bolas de Ouro – quatro delas unificadas entre a Fifa e France Football – além de dois prêmios de Fifa The Best. Aos 35 anos, ele completou a tríplice coroa com a Copa do Mundo do Catar.

Veja a lista:

Bobby Charlton

Bola de Ouro: 1966, pelo Manchester United

1966, pelo Manchester United Copa do Mundo: 1966, pela Inglaterra

1966, pela Inglaterra Liga dos Campeões: 1967/68, pelo Manchester United

Gerd Müller

Bola de Ouro: 1970, pelo Bayern de Munique

1970, pelo Bayern de Munique Copa do Mundo: 1974, pela Alemanha Ocidental

1974, pela Alemanha Ocidental Liga dos Campeões: 1973/74, 1974/75 e 1975/76, pelo Bayern de Munique

Franz Beckenbauer

Bola de Ouro: 1972 e 1976, pelo Bayern de Munique

1972 e 1976, pelo Bayern de Munique Copa do Mundo: 1974, pela Alemanha Ocidental

1974, pela Alemanha Ocidental Liga dos Campeões: 1973/74, 1974/75 e 1975/76, pelo Bayern de Munique

Paolo Rossi

Bola de Ouro: 1982, pela Juventus

1982, pela Juventus Copa do Mundo: 1982, pela Itália

1982, pela Itália Liga dos Campeões: 1984/85, pela Juventus

Zinédine Zidane

Bola de Ouro: 1998, pela Juventus

1998, pela Juventus Copa do Mundo: 1998, pela França

1998, pela França Liga dos Campeões: 2001/02, pelo Real Madrid

Rivaldo

Bola de Ouro: 1999, pelo Barcelona

1999, pelo Barcelona Copa do Mundo: 2002, pelo Brasil

2002, pelo Brasil Liga dos Campeões: 2002/03, pelo Milan

Ronaldinho Gaúcho

Bola de Ouro: 2005, pelo Barcelona

2005, pelo Barcelona Copa do Mundo: 2002, pelo Brasil

2002, pelo Brasil Liga dos Campeões: 2005/06, pelo Barcelona

Kaká

Bola de Ouro: 2007, pelo Milan

2007, pelo Milan Copa do Mundo: 2002, pelo Brasil

2002, pelo Brasil Liga dos Campeões: 2006/07, pelo Milan

Messi