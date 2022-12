“Messi era gênio, mas virou um Deus da bola”, diz Casagrande

Com mais um show de Lionel Messi no Catar, a Argentina se classificou para a grande final da Copa do Mundo. Na vitória por 3 x 0 contra a Croácia, o camisa 10 chegou ao quinto gol na competição e, com um jogada espetacular, deu o passe para o terceiro gol marcado por Julián Álvarez.

Com a grande atuação do astro Hermano e da Seleção Argentina, o comentarista e ex-jogador Walter Casagrande cutucou o Brasil e rasgou elogios a Messi e a campanha Albiceleste no Mundial.

“Enquanto uma seleção se preocupava com objetivos individuais, enquanto uma seleção ensaiava dancinhas, enquanto uma seleção tingia o cabelo, a outra da América do Sul vibrava junto com a torcida, grita gol, vibra, vai para a torcida, todo mundo se abraça, pula, ninguém fica em filinha para fazer dancinha, não tem ninguém com cabelo tingido, e ninguém falava em recorde. E todo mundo jogou para o seu melhor jogador, que na minha opinião, até ontem, antes do jogo, era gênio, pra mim virou um deus da bola. Depois do que eu vi ontem. Para fazer isso que ele está fazendo”, disse o ex-jogador.

“E outra coisa, uma coisa é o desejo que fosse um Brasil e Argentina essa semifinal. Outra coisa é a realidade que os dois demonstraram nesta Copa para ter esse jogo na semifinal. Não tinha condição alguma. O Brasil não mostrou nada perto de poder sonhar em jogar a semifinal com a Argentina”, completou.

No Catar, Messi soma oito participações em gols, sendo cinco tentos e três assistências. Com o bom desempenho individual, o camisa 10 se tornou o jogador com mais participações em gols na história da Copa do Mundo, totalizando 20, sendo 11 gols e 9 assistências.

Além disso, o Hermano também se tornou o maior artilheiro da Argentina em Mundiais e igualou o alemão Lothar Matthaus como o atleta com mais jogos (25) na história da Copa. Caso jogue a final, Messi atinge a marca de 26 jogos em Copas e se isola no topo.

