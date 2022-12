Messi pode deixar lista de grandes jogadores que não venceram Copa do Mundo

Um dos grandes jogadores da história do futebol, Lionel Messi comanda a Seleção Argentina em busca do tricampeonato mundial, neste domingo (18), às 12h, na decisão da Copa do Mundo do Catar, contra a França. O craque de 35 anos, que vai se despedir da Albiceleste na final no Estádio Lusail, pode sair da lista de importantes jogadores que nunca conquistaram uma Copa.

A lista dos renomados jogadores que não foram campeões mundiais inclui craques icônicos como Johan Cruyff, Alfredo di Stéfano e Cristiano Ronaldo (veja na galeria abaixo).

Lionel Messi disputa a quinta Copa do Mundo da carreira. A estreia no torneio foi em 2006, na Alemanha, então aos 18 anos. Ele disputou três jogos e marcou um gol, na goleada de 6 a 0 sobre Sérvia e Montenegro. A Argentina caiu nas quartas de final para a anfitriã Alemanha.

Em 2010, na África do Sul, o craque não marcou nenhum gol e viu a Argentina comandada por Diego Maradona ser eliminada novamente pela Alemanha nas quartas de final, com goleada por 4 a 0.

Em 2014, no Brasil, o camisa 10 foi eleito o melhor jogador da Copa. Ele marcou quatro gols na competição. A Argentina teve a chance de conquistar o título no Maracanã, mas a Alemanha, mais uma vez, foi a pedra no sapato. Os alemães faturaram o tetra com vitória por 1 a 0, na prorrogação.

Na Copa da Rússia, em 2018, a Argentina de Messi caiu nas oitavas de final para a França, adversária da decisão deste ano. Os ‘Bleus’ venceram por 4 a 3 e seguiram em frente até a conquista do título. Leo fez apenas um gol no torneio.