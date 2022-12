Messi tem um princípio de acordo para renovar com o Paris Saint-Germain

Campeão mundial, Lionel Messi tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2023. Segundo o jornal francês Le Parisien, o argentino irá renovar seu vínculo com o clube e prometeu um acordo com os diretores do PSG durante a Copa do Mundo.

Apesar do acerto verbal entre Messi e PSG, ainda faltam as assinaturas e os detalhes do acordo como as bases salariais e o tempo de contrato. O Le Parisien também informa que as negociações da renovação ocorrem há três meses e o jogador “deu sua palavra” à diretoria que gostaria de seguir em Paris nos próximos anos.

O princípio de acordo teria sido costurado pelo diretor esportivo português Luis Campos e o presidente do PSG Nasser Al Khelaifi. O empresário catari declarou durante a Copa do Mundo que Messi prometeu negociar o novo contrato ao fim da competição.

“Ele repetiu mil vezes. Está muito feliz em Paris e eu também o vejo feliz. Vamos sentar para negociar depois do Mundial”, disse Al Khelaifi à RMC.

Messi foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo do Catar e faturou o seu primeiro título mundial pela seleção. Com a camisa do PSG, o argentino atuou em 19 partidas nesta temporada e participou de 26 gols do time francês, marcando 12 vezes e dando 14 assistências.

O primeiro compromisso oficial do PSG após a pausa para o Mundial será pelo Campeonato Francês, contra o Strasbourg, no dia 28 de dezembro.