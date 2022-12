Messi ultrapassa Batistuta e é maior artilheiro da Argentina em Copas

Com o gol de pênalti marcado contra a Croácia na semifinal da Copa do Catar, Lionel Messi ultrapassou Gabriel Batistuta e se tornou o maior artilheiro da Argentina em Copas do Mundo.

O camisa 10, capitão de sua seleção, abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, em pênalti batido com força no ângulo do goleiro Livakovic, sem chance de defesa.

O gol foi o quinto de Messi no Mundial e o seu 11º em Copas – marcou também nas de 2006 (uma vez), 2014 (quatro) e 2018 (uma). Batistuta agora é o segundo da lista, com dez gols.

O argentino também igualou o recorde do alemão Matthäus e chegou a marca de 25 jogos de Copa do Mundo na carreira.