Messi vai para a ‘última dança’ em Copas do Mundo; veja a de outros gênios

Aos 35 anos, Messi deverá disputar sua última partida pela Argentina em Copas do Mundo na final contra a França. As seleções entrarão em campo no domingo, (18/12), às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail, no Catar.

Assista, no vídeo abaixo, como foram as ‘últimas danças’ de outros grandes gênios, como Pelé, Cruyff e Maradona.

A despedida do torneio foi confirmada pelo craque argentino após a vitória por 3 a 0 sobre a Croácia, na semifinal da Copa, na terça-feira.

“É muita felicidade poder conseguir isso, poder terminar minha trajetória em uma Copa do Mundo jogando minha última partida em uma final. A verdade é que é algo muito emocionante tudo o que eu vivi neste Mundial, tudo o que as pessoas viveram, como estão festejando na Argentina”, disse.

Messi completará seu 26º jogo em Copas e ultrapassará o alemão Matthäus como jogador que mais atuou pelo torneio. Ao todo, são 11 gols marcados nesse período. Em 2022, o camisa 10 balançou as redes cinco vezes e deu três assistências.