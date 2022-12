Metade das famílias das classes C, D e E pegou empréstimo em 2021

Uma pesquisa da USP mostra que metade das famílias das classes C, D e E apelaram para algum empréstimo em 2021 para pagamento de contas essenciais como luz, água ou compra de comida. Ainda de acordo com o estudo “Inclusão financeira no Brasil 2022”, amigos ou parentes foram os mais acionados para pedido de empréstimos.

De acordo com o professor José Carlos de Souza, da Faculdade de Economia da USP, o fato de as famílias precisarem de empréstimos para poder pagar o essencial mostra o baque na economia por causa da pandemia da covid-19 em 2020 e 2021.

O professor destaca que, apesar de serem modalidades de crédito mais acessíveis, o cheque especial ou o crédito rotativo no cartão devem ser evitados por causa das taxas exorbitantes.

A pesquisa também deu evidencias da importância de uma educação financeira para as classes C, D e E. 27% dessas pessoas disseram ter intenção de investir em criptomoedas no futuro, um investimento de altíssimo risco, sendo que dessas, 37% tinham contas em atraso e 48% não sabiam responder o que seria um investimento seguro. A pesquisa ainda mostrou que 16% das pessoas das classes D e E revelaram ter se endividado para pagar apostas esportivas.

A pesquisa foi realizada com mais de 2300 pessoas acima de 18 anos de todo o país e de todas as classes sociais entre os dias 26 de Julho a 08 de Agosto.

Com colaboração da rádio USP.

