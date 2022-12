Mexicano Guillermo Ochoa é anunciado pela Salernitana, da Itália

Após brilhar mais uma vez na Copa do Mundo com a Seleção Mexicana, Guillermo Ochoa foi anunciado nesta sexta-feira (23) pela Salernitana, da Itália. O goleiro de 37 anos deixa o América, do México, após fim de contrato.

Ochoa vestirá a sexta camisa de clube diferente em sua carreira. Surgiu nas categorias de base do próprio América e se transferiu ao futebol europeu em 2011, no Ajaccio, da França. Depois partiu para o Campeonato Espanhol e atuou no Málaga e Granada. O goleiro teve uma passagem pelo Standard Liège, da Bélgica, e retornou ao América em 2019.

Apesar da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, o goleiro foi o destaque do México na competição. Contra a Polônia, Ochoa defendeu um pênalti cobrado por Lewandowski e foi eleito o melhor jogador da partida.

A Salernitana ocupa a 12ª posição do Campeonato Italiano com 17 pontos. Ochoa chega para disputar a titularidade com Luigi Sepe, ex-Napoli, e se juntará a outros jogadores experientes como Antonio Candreva e Federico Fazio.