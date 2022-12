Microsoft anuncia novo jogo lançamento para Xbox Game Pass

Uma ótima noticia para os assinantes do Game Pass, a Microsoft acaba de anunciar um novo jogo que chegará day one no serviço para os jogadores de PC e Xbox, estando disponível para todos os jogadores já no lançamento.

Durante o mês de Janeiro, os assinantes poderão aproveitar Inkulinati, um novo jogo de estratégia em turnos medieval que conta com uma campanha para você jogar sozinho ou um multiplayer local onde pode desafiar outros jogadores.

Monte seu grupo de criaturas e se aventure nesse mundo mágico para se tornar o melhor Mestre Inkulinati em batalhas táticas que acontecem diretamente nas páginas de um livro. Durante a campanha você encontrará outros mestres, criaturas errantes e NPCs com histórias para contar.

Se quiser um desafio maior, Inkulinati ainda conta com um multiplayer local, onde você pode chamar um de seus amigos para desafiá-lo para um duelo, cada um controlando seu próprio mestre e criaturas.

Inkulinati chegará ao PC, Xbox One e Xbox Series em 31 de Janeiro de 2023, estando disponível já no lançamento através do serviço Game Pass. O jogo também será lançado para o Nintendo Switch.