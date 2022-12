Microsoft está encerrando o programa Xbox MVP

Como sabemos, a Microsoft leva muito a sério sua comunidade de jogadores, algo que pudemos observar há algum tempo com as decisões que Microsoft vêm tomando em relação à interação do usuário com a empresa, e um exemplo foi a criação do Xbox programa MVP. Com ele, os jogadores eram indicados pela comunidade e recebiam o reconhecimento direto do Xbox, com o qual podiam participar dos eventos da empresa.

No entanto, conforme apontado pelo Windows Central, a Microsoft poderia encerrar o programa Xbox MVP no final deste ano, especificamente em 30 de dezembro de 2022. A partir desse momento, os jogadores não poderão mais receber a distinção concedida pelo referido programa, embora ressalta-se que quem já o possui poderá continuar usufruindo indefinidamente.

Vale lembrar que este programa foi criado pela Microsoft para tentar ter uma série de vantagens que o restante da comunidade não poderia usufruir, como a possibilidade de testar exclusivamente funções que viriam posteriormente para os consoles Xbox. No entanto, após a criação do Xbox Insiders, essa função não era mais exclusiva dos MVPs, o que tornava essa distinção menos significativa.