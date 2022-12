Microsoft não irá desistir da aquisição da Activision Blizzard

Recentemente saiu um artigo do portal Politco afirmando que a FTC poderia estar considerando entrar com uma ação antritruste contra a Microsoft para tentar bloquear a aquisição da Activision Blizzard.

Agora novas informações do site Bloomberg sugerem que a Microsoft estaria disposta a batalhar para que a compra seja aprovada caso essa aquisição de $ 69 bilhões de dólares realmente acabe nos tribunais.

A fonte do Bloomberg sugere que a Microsoft não teria negociado concessões com a FTC, acreditando que as concessões feitas na Europa já tenham sido o bastante. A FTC estaria agora finalizando suas investigações em breve votará para decidir o caso. No caso de tentarem bloquear a compra, a Microsoft já estaria se preparando para uma batalha judicial.

Uma batalha legal certamente não seria algo simples, mas o site afirma que seria difícil para o FTC sair vitorioso caso a Microsoft realmente decida lutar. No entanto, uma batalha legal acabaria adiando a aquisição além da data esperada de 30 de Junho de 2023.

Entre as outras opções disponíveis para a Microsoft, o Bloomberg cita a desistência da aquisição caso chegue a entrar no tribunal. Em 1995 a Microsoft desistiu da aquisição da Intuit Inc. quando o governo dos EUA ameaçou processar a companhia, preferindo evitar uma longa batalha legal.

Outra opção citada pelo site seria a Microsoft tentar chegar a um acordo com a administração de Biden, aceitando as concessões impostas, como colocar seus títulos populares nas plataformas rivais.