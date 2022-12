Microsoft oferece à Sony um contrato de novos jogos do Call of Duty no PlayStation

Com a compra da Activision Blizzard rolando nesse exato momento, a Sony vem tentando de todas as maneiras melar essa compra ou pelo menos garantir os títulos do Call of Duty no PlayStation.

De acordo com novas informações oficiais fornecidas pelo próprio Brad Smith da Microsoft, a empresa está oferecendo para a Sony um contrato de 10 anos para os novos jogos do Call of Duty.

Brad Smith alega que a Sony tem sido o oponente mais forte da proposta de aquisição de US$ 68,7 bilhões da Microsoft e que está muito empolgada com o acordo.

Brad Smith continua e diz que o processo relatado pela FTC contra a Microsoft para interromper o negócio seria “um grande erro”. Ele diz que a empresa enfrenta “enormes desafios” na indústria devido ao seu console Xbox ficar atrás do PlayStation e do Nintendo Switch.

Também foi abordada a falta de uma “presença significativa” da Microsoft na indústria de jogos para dispositivos móveis. Agora resta aguardar para ver se a Sony vai aceitar isso de braços abertos ou vai recusar, continuando essa treta com Call of Duty, pois tudo indica que o objetivo da Sony é garantir que o FPS não seja exclusivo do Xbox.