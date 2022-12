Militão usa relógio de R$ 3 milhões em jantar da carne folheada a ouro

O jantar que reuniu jogadores da Seleção Brasileira e o sócio majoritário do Cruzeiro, Ronaldo, em restaurante baladado de Doha, no Catar – cujo prato principal foi carne folheada a ouro –, teve outro elemento que chamou atenção: os relógios de marca luxuosa usado pelos clientes ilustres.

Quem estava com o objeto mais caro no braço foi o zagueiro Militão, do Real Madrid – que foi titular na partida contra a Suíça, a segunda do Brasil na Copa do Mundo e que terminou com vitória canarinho por 1 a 0, gol de Casemiro.

O relógio do modelo Rolex Daytona Rainbow 116595 usado pelo zagueiro alcança valor de US$ 574 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões) segundo sites especializados.