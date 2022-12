Modelo brasileira choca por semelhança com Natalie Portman. Veja fotos

Por onde passa, a modelo brasileira Jak Bueno impressiona pela semelhança chocante com a atriz israelense-americana Natalie Portman. “Sempre falam que eu pareço muito com ela. Acho, sim, que sou parecida”, afirma a beldade, que estampa editoriais de importantes grifes internacionais e tem ganhado cada vez mais espaço no mercado da moda fora do Brasil.

Coincidentemente, ambas já trabalharam para a marca francesa Dior. “Ela faz campanhas para a Dior e eu já fiz vários editoriais para a marca também. Será mera coincidência ou por que nós somos parecidas?”, brinca Jak Bueno, que almeja conhecer a atriz pessoalmente. “Adoraria um dia”, declara.

Entre os traços que fazem a brasileira ser constantemente comparada à estrela de Cisne Negro, estão a cor dos olhos, o formato do rosto, o cabelo e o tom da pele.

Veja algumas fotos de Jak:

Vencedora de um Oscar, um BAFTA, dois Prêmios Globo de Ouro e um Screen Actors Guild, Natalie Portman já atuou em produções relevantes, entre elas, Star Wars: Episódio 1 – A Ameaça-Fantasma, Star Wars: Episódio 2 – Ataque dos Clones e Star Wars: Episódio 3 – A Vingança dos Sith. A estrela de cinema também se destacou em longas como Thor, Sexo Sem Compromisso, Sombras de Goya e V de Vingança.

Natalie Portman na Harper’s Bazaar britânica Natalie Portman estrela Thor 4: Amor e Trovão Já a brasileira vive, atualmente, em Londres, na Inglaterra. Ela conta que, desde que se tornou modelo, enfrentou muitas batalhas. “Passei por dificuldades até aqui. Tive que deixar minha família para poder começar a viajar pelo mundo. Me mudei de Minas Gerais para São Paulo e, logo depois, direto para Nova York (EUA). Foi um pouco difícil. Não sabia falar inglês e nunca tinha vivido fora do Brasil. Depois de um tempo, aprendi a me comunicar e, desde então, nunca mais parei de viajar e morar em diferentes lugares no mundo”, compartilha.

E vocês?! Acharam parecidas?

