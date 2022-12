Modelo croata Ivana Knoll provoca Brasil com ‘dança do pombo’; veja!

A modelo croata Ivana Knoll festejou a eliminação do Brasil na Copa do Mundo com a dança do pombo. Em postagem no Instagram, a ex-miss da Croácia sugeriu que a Seleção Brasileira volte para casa fazendo o gesto típico do atacante Richarlison.

“Faça a sua dança do pombo no caminho de volta pra casa”, escreveu Knoll, conhecida como a musa da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A Seleção Croata eliminou o Brasil nesta sexta-feira (9), nas quartas de final da Copa, ao vencer por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 na prorrogação. O adversário dos europeus nas semifinais será a Argentina. O duelo está marcado para terça-feira (13/12), às 16h, no Estádio Lusail.

A modelo Ivana Knoll se notabilizou desde o início deste Mundial por ir aos jogos da Croácia com vestidos quadriculados com as cores da bandeira do seu país.