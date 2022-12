Modric crava: ‘Messi é o melhor da história e deve ganhar a Copa do Mundo’

Eliminado pela Argentina nesta terça-feira (13/12), na semifinal da Copa do Mundo, o meia Luka Modric afirmou que deseja ver a seleção de Lionel Messi ser campeã mundial nos próximos dias.

A Croácia foi goleada por 3 a 0 pelos argentinos, em jogo que contou com dois gols de Julián Álvarez e um gol e uma assistência de Messi. O confronto entre croatas e argentinos foi o penúltimo de Modric na história do torneio.

“Desejo que Messi vença esta Copa do Mundo, ele é o melhor (jogador) da história e merece isto. Ele está fazendo um grande Mundial e mostra sua qualidade e grandeza a cada partida”, disse o camisa 10 da Croácia e do Real Madrid.

A Seleção Croata se despede da Copa do Catar no próximo sábado, dia 17. A equipe disputará o terceiro lugar do torneio contra o perdedor do confronto entre França e Marrocos, que ocorre nesta quarta.

O duelo pelo último lugar no pódio do Mundial será realizado no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.