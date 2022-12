Moradores de BH vivem pânico com chuvas: “Para essa água, Jesus!”

O forte temporal que atingiu Belo Horizonte na noite de quarta-feira (7/12) provocou desespero e medo em centenas de moradores da capital. Aos 72 anos, a idosa Maria das Graças, que mora na avenida Bernardo Vasconcelos, apelou para a fé ao e fez uma oração ao presenciar uma mulher sendo arrastada pela força da água.

“A água, senhor Jesus, a água tá alta, meu Deus do céu. Ó Senhor Jesus, tá levando o carro dela. Ela saiu do carro, tá derrubando tudo. Porque essa chuva forte desse jeito, meu Deus do céu? Para essa água, senhor Jesus, eu te peço. São Pedro, Nossa Senhora da Conceição, amanhã é seu dia”, implorou a aposentada, aos prantos, enquanto filmava a cena.

