Morre o ator Pedro Paulo Rangel aos 74 anos no Rio de Janeiro

O ator Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta-feira, 21, na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, aos 74 anos – a informação foi confirmada por amigos e familiares nas redes sociais. Internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) desde o dia 30 de outubro, o artista estava lutando contra uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar, causado pelo tabagismo. Na semana passada, o consagrado funcionário da TV Globo chegou a ser intubado. Até o momento, no entanto, a causa do óbito não foi divulgada. Carioca, Pedro fez sucesso nas telinhas, se destacando nas novelas “Gabriela” (1975), “Saramandaia” (1976) e “Vale Tudo” (1988), além dos humorísticos “TV Pirata” (1988) e “O Cravo e a Rosa (2000)”. Ao longo da carreira, participou de 12 filmes, 53 produções e ganhou 14 prêmios. No início do mês passado, ele havia adiado a apresentação do monólogo “O Ator e o Lobo”, que aconteceria na Casa de Cultura Laura Alvim, também na capital fluminense, por motivos de saúde.

