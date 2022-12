O ator Pedro Paulo Rangel morreu, aos 74 anos, na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Ele não resistiu às complicações de um enfisema pulmonar.

Pedro Paulo Rangel estava internado desde o fim de outubro para tratar do quadro. A informação do falecimento foi confirmada pela família.

Trajetória de Pedro Paulo Rangel Nascido em 29 de junho de 1948, Pedro Paulo Rangel é um dos grandes nomes da televisão brasileira. O gosto pelos palcos do teatro veio quando tinha apenas 11 anos. Ainda criança conheceu Marco Nanini e os dois trilharam juntos até o Conservatório Nacional do Teatro – atualmente, Escola de Teatro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

A estreia profissional no teatro foi em 1968, na peça Roda Viva, de Chico Buarque. Dois anos depois, estreou na televisão, na TV Tupi de São Paulo, na novela Super Plá.

“Eu fazia um garçom. E era uma coisa difícil, porque eu era muito nervoso, então, a bandeja de cálices fazia muito barulho na minha mão. Mas eu estava cercado de amigos: a direção era do Antônio Abujamra, Bráulio escrevia, tinha o Antonio Pedro e a Marília Pêra, que era a turma com quem eu estava fazendo Roda Viva no teatro”, lembrou, em entrevista ao Memória Globo.

Chegou à Rede Globo em 1972, na novela Bicho do Mato. Em seguida, manteve grande carreira na emissora carioca, trabalhando em dezenas de produções, como O Pulo do Gato, TV Pirata, Vale Tudo, O Primo Basílio, Pedra sobre Pedra, A Indomada, O Cravo e Rosa e Belíssima. Sua última obra na emissora foi em O Dentista Mascarado (2013).

No cinema, Pedro Paulo Rangel estrou em 1970, no filme Orgia ou O Homem Que Deu Cria. O último filme do ator foi em 2013, no longa de comédia O Concurso.

Pedro Paulo Rangel acumula prêmios, como três Molière (1982, 1989 e 1994) e dois Shell (1994 e 2004).

The post Morre Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos, no Rio de Janeiro first appeared on Metrópoles.