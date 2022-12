Mosca-dos-chifres afeta produtividade de bovinos e causa prejuízos

Uma infestação de mosca-dos-chifres, parasita que ataca com muitas picadas dolorosas, causa desconforto e irritação nos bovinos, o que afeta a produtividade do gado e, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), causa prejuízos financeiros imensos à pecuária brasileira – cerca de R$ 1,6 bilhão por ano –, além de perdas que podem chegar a 40 quilos de peso vivo por animal afetado. “A mosca-dos-chifres incomoda muito o rebanho. Uma única fêmea da mosca pode atacar o animal mais de 40 vezes por dia, deixando o gado irritado e interferindo negativamente no seu desempenho. Mais do que prejuízo ao bem-estar, essa interferência causa impacto grave nos resultados econômicos dos pecuaristas”, afirma Antônio Coutinho, gerente de marketing para grandes animais da Vetoquinol Saúde Animal.

De acordo com Coutinho, o parasita, cujo nome cientifico é Haematobia irritans, está afetando cada vez mais e de maneira mais intensa os bovinos do país. Fora a perda de peso, o problema reduz em até 20% a produção de leite. Ainda há a desvalorização do couro, que fica “machucado” pelas picadas das moscas.

“Disseminada por todo o território nacional, a mosca-dos-chifres tem ciclo de parasitismo de 3 a 7 semanas, com capacidade de voo de até 25 quilômetros. Esses hematófagos fazem a deposição de ovos sobre fezes frescas – em média, 300 ovos por postura –, ampliando significativamente a disseminação. Para evitar o parasita, a utilização de brincos mosquicidas é fundamental”, explica Antonio Coutinho.

Para auxiliar o pecuarista no combate da mosca-dos-chifres, a Vetoquinol – uma das 10 maiores indústrias veterinárias do mundo – desenvolveu uma nova geração de brincos mosquicidas: trata-se de Fiprotag® 210, que tem formulação inovadora com associação exclusiva dos princípios ativos fipronil e diazinon, além de oferecer proteção por até 210 dias, com carência zero para o abate e para a produção de leite.