Mulher é assassinada em Teixeira

Horacina de Jesus Souza (35 anos), conhecida popularmente como “Geiza”, foi assassinada no período noturno deste domingo (11) de dezembro, na cidade de Teixeira de Freitas.

A mulher foi morta na rua da Pátria, nas proximidades do Colégio Alcenor Barbosa região do bairro Castelinho. Sendo surpreendida por dois indivíduos ocupando uma motocicleta.

Moradores mobilizaram as autoridades policiais, que prontamente destinaram ao local. Promovendo o isolamento do cenário do homicídio.

Projéteis e capsulas de pistola foram coletados no local e transferidos para a sede da Polícia Técnica da 8ª Coordenadoria.

O corpo foi encaminhado para o IML do município e passará por exames periciais, antes de ser liberado aos familiares.

Até o momento, não há informações sobre o que motivou o crime. Testemunhas serão ouvidas para ajudar na investigação.