Mulheres denunciam motorista de aplicativo por tentar dopá-las com “balas” durante corridas em Curitiba (PR). Em boletim de ocorrência (BO) obtido pela Banda B, uma delas detalha as supostas abordagens na noite dessa segunda-feira (19/12).

Segundo a mulher, além de o motorista passar o trajeto “puxando papo”, ela “sentiu” que estava sendo observada pelo espelho. Ela afirma que o homem ofereceu duas balas, um chiclete e perguntou se gostaria de um “gole de refrigerante”.

Quando o motorista de aplicativo parou em um posto de combustíveis para urinar, ela decidiu enviar uma mensagem para o marido, na qual pediu que ele acompanhasse a corrida.

Leia a matéria completa no portal Banda B, parceiro do Metrópoles.

The post Mulheres denunciam motorista de app por tentar dopá-las com “balas” first appeared on Metrópoles.