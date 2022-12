Mundial de Clubes com o Flamengo deve acontecer no Marrocos

O Flamengo tem como principal objetivo o Mundial de Clubes. A imprensa carioca noticiou nesta terça-feira que a competição deve ocorrer no Marrocos, em fevereiro.

As prováveis datas são de 2 a 11 de fevereiro. Além do Flamengo, estão confirmados no Mundial os seguintes times: Real Madrid (Europa), Seattle Sounders (América do Norte), Auckland City (Oceania) e Wydad Casablanca (África).

Ainda faltam ser definidos os representantes da Ásia e do país-sede. A Fifa deve confirmar o local e data após a Copa do Mundo.

Em 2019, o Flamengo disputou o Mundial e perdeu a final para o Liverpool-ING, por 1 a 0, com gol de Firmino, na prorrogação.