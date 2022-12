Musa da Portela, Alice Alves brilha em mini-desfile na Cidade do Samba

Para marcar as comemorações do Dia Nacional do Samba, que foi na última sexta-feira, 02 de dezembro, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), organizou um mini-desfile na Cidade do Samba, na Gamboa, região portuária da Cidade Maravilhosa.

O evento foi dividido em dois dias, e neste domingo contou com as apresentações de agremiações como Paraíso do Tuiuti, Portela, Beija-Flor, Vila Isabel, e outras. Musa da azul e Branco de Madureira, Alive Alves, que chegou a ser eleita a beldade mais bem vestida da temporada de carnaval, 2022, voltou a mostrar ao que veio e impressionou com seu look todo trabalhado nos cristais swarovski. O figurino assinado por Guilherme Alves, apresentou pouca roupa e muito brilho, num conjunto de mini short e cropped com mais de mil pedras cristais.

Além de sua silhueta curvilínea, a beldade, que é médica veterinária e Decacampeã de Karatê, também mostrou muito samba no pé e simpatia.