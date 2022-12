Na boca do povo o ano todo: veja quais famosos levaram 2022 nas costas

Seja pelo motivo que for, em 2022 eles movimentaram a indústria do entretenimento no Brasil e dominaram as manchetes em todas as mídias possíveis. Não teve pra ninguém! Os nomes que a coluna LeoDias lista nas próximas linhas são os artistas que serviram tudo e mais um pouco, e como diz a Geração Z, “levaram nas costas” toda a demanda do ano garantindo assunto o tempo todo. Confira quem não saiu da boca do povo brasileiro e dos noticiários.

Wanessa Camargo abriu 2022 com este que veio a ser o maior escândalo de toda sua vida íntima: a separação de Marcus Buaiz após 17 anos e a volta para o ex, Dado Dolabella. O caso explodiu neste espaço e foi notícia predominante em todos os lugares. Nunca antes na última década o nome da cantora foi tão comentado como agora. Das reviravoltas deste imbróglio, ela ainda retomou a carreira artística. Prato cheio pra quem adora uma boa fofoca.

Na onda de Wanessa veio Simaria. E faltou espaço na mídia brasileira para o tanto que a cantora rendeu neste ano. A partir de uma entrevista bastante polêmica concedida a este jornalista em sua festa de aniversário, ela explodiu na internet, virou meme e desde então não parou de colecionar polêmicas. Atrasou em shows, brigou com Simone, falou besteiras e assustou fãs e amigos com algumas atitudes questionáveis, como deixar de seguir todos no Instagram. Quando tudo parecia ter esgotado, veio o anúncio do fim da dupla Simone & Simaria. Nunca mais Simaria conseguiu colocar o pé no freio.

Luva, Gkay e Deborah Secco no auge

Luva de Pedreiro furou a bolha da influência digital no futebol e ganhou projeção internacional a partir de uma série de reportagens da coluna LeoDias que escancarou um golpe que o jovem humilde do interior da Bahia sofreu de seu ex-empresário. Brotou gente importante de todos os cantos do país querendo ajudá-lo. E quanto mais aprofundáva-mos nas apurações, mais coisas assustadoras surgiam. E a medida que isso acontecia, Luva de Pedreiro se firmava como a maior estrela da internet.

Gkay atingiu o auge do sucesso, da influência e da popularidade. Mas foi no aniversário de Simaria, quando ela armou um barraco com o repórter Bruno Tálamo, de Sonia Abrão, que seu nome explodiu para o “público do sofá”. Tudo que cerca o nome da humorista da internet passou de atingir outras esferas do entretenimento. Paralelo a isso, quem não conhecia a Farofa da Gkay, passou a conhecer. O projeto deixou de ser uma festa para se tornar um dos eventos mais comentados do ano, com direito a transmissão em plataformas do Grupo Globo.

Uma das atrizes mais queridas do grande público, Deborah Secco escandalizou a “família tradicional brasileira” na entrevista bombástica à coluna LeoDias, onde chegou a assumir traições em sua fase “piranha” e um romance lésbico. Foi um legítimo “desmonte” da imagem que tínhamos da atriz até então. Deborah viralizou na internet e seu lado mais maduro fisgou aina mais público para si.

Arthur e Jade, João Gomes e Joelma

Arthur Aguiar venceu o BBB22 e elevou sua moral com o público. E embora tenha dividido opiniões e sofrido muitos ataques na internet, de certa forma ele conseguiu “limpar” sua imagem dos vacilos do passado. A relação com Maíra Cardi chegou ao fim, e com isso o buzz em relação a vida dele foi potencializado.

Da mesma temporada do BBB saiu Jade Picon. Até então desconhecida do grande público, a influenciadora e rival de Arthur Aguiar no reality subiu rapidamente alguns degraus na carreira ao abraçar com unhas e dentes a oportunidade de se tornar atriz. A convite de Glória Perez, hoje ela é uma das estrelas de Travessia, atual cartaz das 21 horas. Também está em todas.

João Gomes foi uma das gratas novidades no campo musical. Expoente do ritmo piseiro, o cantor de apenas 20 anos conquistou o Brasil inteiro com sua história de vida e o talento vocal. Joelma repercutiu muito neste ano, principalmente após uma entrevista reveladora à coluna LeoDias, onde falou de tudo, inclusive sobre Ximbinha e política pela primeira vez. As complicações da Covid também trouxeram bastante holofote após ela, que optou por realizar seus shows com o rosto completamente desfigurado pelo inchaço.

Separações, traições e um novo casal

Shakira foi notícia no mundo todo ao anunciar a separação de Gerard Piqué. No meio disso algumas traições foram descobertas. Todo dia é uma página nova nessa história que rendeu até música de sucesso. E por falar em separação, o que dizer de Maiara e Fernando Zor? O casal do sertanejo noivou e separou neste ano.

Segundo consta, agora são 10 separações completas, mas desta vez é definitivo. Porém, o vai e vem deu a eles uma grande notoriedade nos noticiários de entretenimento. Carlinhos Maia também se separarou de Lucas Guimarães, mas isso não foi nada perto da grande repercussão que teve o caso do assalto milionário ao luxuoso apartamento do influenciador.

Enquanto uns se separam, outros se juntam. É o caso de Rafa Kalimann e José Loreto. O casal formado em 2022 virou motivo dos mais diversos comentários dentro e fora da Globo.

E não poderíamos deixar de mencionar o jogador Antony, que surpreendeu ao administrar três relacionamentos ao mesmo tempo. Para melhorar o escândalo, ele ainda engravidou uma das amantes, que agora virou sua mulher. O caso também explodiu primeiro aqui na coluna, com detalhes de deixar qualquer um chocado.

Uma nova Karol Conká

Deolane Bezerra foi parar na Fazenda 14 e se tornou a nova Karol Conká. E para o desespero da Record TV, ela foi além do esperado e causou o maior rebuliço já visto na história do programa. A relação entre ex-peoa e emissora hoje é das piores.

