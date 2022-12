Na Farofa, Tati Quebra Barraco diz ser careta e opina sobre Dark Room

Tati Quebra Brarraco é uma das celebres presenças vip da Farofa da Gkay, que teve início nesta segunda-feira (5/12). A funkeira — e agora também atriz — contou em entrevista à coluna LeoDias, único veículo jornalístico no evento, que ainda se sente um pouco “careta” quando o assunto são práticas sexuais diferentes, como o Dark Room (quarto escuro).

“Eu sou um pouco careta pra isso. Só que nunca digo ‘desta água não beberei’. Será que vão ver a Tati no Dark Room? Vai saber. Vim e vou curtir até o último segundo. Preparem-se que a mamãe está preparada pra quebrar tudo! Se não for pra causar eu nem saio de casa”, brincou Tati, que recentemente fez uma participação em alguns capítulos de Travessia, atual cartaz das 21 horas da Globo.

Nossa reportagem também perguntou se ela pretende dar continuidade na carreira de atriz e se ela recebeu algum feedback de Glória Perez, a autora da novela, sobre seu desempenho. “Eu estou estudando para isso. Se vir o convite e sendo bom eu super topo”, explicou. “E sobre um retorno à Travessai, um pedido da Glória Perez é uma honra, eu nunca diria não. Ela falou que gostou da minha participação. Fiquei muito orgulhosa. Eu ia adorar poder voltar.”

Tati sobre A Fazenda 14

A funkeira dividiu a opinião pública com sua participação em A Fazenda 13. Para alguns, ela deixou a desejar, para outros, Tati cumpriu o seu papel e não forçou algo. Já sobre as polêmicas que envolvem a atual temporada do reality rural, a cantora foi bem direta.

“Essa Fazenda tá dando que falar. Vejo muita gente forçando VT para querer aparecer. Ainda tô na dúvida quem é meu favorito. Em breve eu conto”, concluiu.

Mais da Farofa

“Estar na Farofa é sinônimo de prestígio e reconhecimento, tanto pra quem está na mídia tanto para quem está procurando um lugar ao sol”, completou.

Tati, embarcou na manhã desta segunda-feira (5/12), em São Paulo, onde cumpria agenda de shows. A funkeira rebateu previsão de queda do avião. “Nada vai acontecer. Tenho Deus no coração e esse avião vai chegar em Fortaleza com todos seguros e animados para curtir muito o festival. Porque a Farofa virou um festival né?”, pontuou.

A funkeira contou ainda que já está com seus looks todos preparados e pronta para causar. E fez ainda suas apostas para os nomes que ganharão destaque na edição deste ano. “Olha, esse ano promete muito mais que os outros porque , praticamente, virou um festival com transmissão na TV. Então eu aposto que, as farofeiras da vez, será a Nicole Bahls e a Mileide Mihaile. Vão quebrar tudo (risos)”, apostou.

Nesta edição, o evento, que vai até o dia 7 de dezembro, e contará com shows de Anitta, Ivete Sangalo, Pedro Sampaio, Luísa Sonza, Wesley Safadão, Pablo Vittar, Léo Santana e Matuê.

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Clique aqui.

The post Na Farofa, Tati Quebra Barraco diz ser careta e opina sobre Dark Room first appeared on Metrópoles.