Na véspera de jogo contra Brasil, Paulo Bento destaca carinho pelo Cruzeiro

Técnico da Coreia do Sul, Paulo Bento relembrou sua passagem pelo Cruzeiro. Um dia antes de enfrentar o Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o português disse que segue acompanhando a Raposa e que guarda ‘carinho e respeito’ do clube celeste.

“Acompanhamos (o Cruzeiro) mesmo após a saída. É algo que faz parte do futebol. No Brasil, a saída de treinadores acontece um pouco mais do que em outros países. Isso não invalida o respeito e o carinho que ficamos pelo clube, especialmente pelas pessoas com quem trabalhamos”, disse o treinador.

Em 2016, o treinador português teve uma rápida passagem pela Toca da Raposa II. Anunciado em 11 de maio daquele ano, ele foi demitido cerca de dois meses depois, no fim de julho, em função de resultados ruins.

Bento comandou o Cruzeiro em 17 partidas, pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, vencendo apenas seis, empatando três e perdendo outras oito. Ele deixou o clube com aproveitamento de 41%.

Na entrevista deste domingo (4), o treinador português ainda lamentou a morte de Benecy Queiroz, ex-dirigente do Cruzeiro, que aconteceu em janeiro deste ano.

“Infelizmente, uma das pessoas com quem tivemos muito prazer de trabalhar, faleceu, o senhor Benecy. Todas essas lembranças nós temos. Não acreditamos que o fato de termos saído invalide que tenhamos boas recordações do clube e das pessoas”, complementou.

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O duelo está marcado para as 16h, no Estádio 974, em Doha, no Catar. O vencedor da partida enfrentará Japão ou Croácia, que medem forças no mesmo dia, às 12h.