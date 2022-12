Nadal diz que chorou com segundo gol de Messi na final da Copa do Mundo

O tenista Rafael Nadal revelou que não segurou a emoção durante a final da Copa do Mundo do Catar entre Argentina x França.

“Messi levantar a Copa do Mundo me fez feliz. Que alguém tão grande culmine com um título que faltava, deste calibre, com tudo que significou para a Argentina, me pareceu justo, gostei e me emocionei. Quando Messi marcou o terceiro gol, as lágrimas vieram aos meus olhos. Pela emoção de ver alguém tão grande conseguir o que faltou e que tanto sofreu para conseguir”, diz Rafael Nadal em entrevista ao jornal espanhol As.

Na entrevista, o tenista espanhol classificou a final da Copa do Mundo com ‘espetacular’. Torcedor do Real Madrid, Nadal diz não guardar mágoa de Kylian Mbappé por ele ter seguido no PSG – mas ainda torce para vê-lo no clube merengue em um futuro próximo

Sobre sua carreira, no entanto, o espanhol despistou sobre uma possível aposentadoria após Roland Garros.

Com a Espanha desclassificada nas oitavas de final. Nadal disse que seguiu com o ‘show’ na Copa e que sentiu muito pelos amigos franceses que tem e por tudo o que Paris e a França significam, mas também ressaltou sua amizade com argentinos.

“Também tenho muitos amigos argentinos e nesse sentido, como amante e nostálgico do esporte, o Messi levantando a Copa do Mundo me deixou feliz. Gostei muito da final, principalmente a partir do minuto 70, que foi espetacular”.