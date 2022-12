Namoro de Gerard Piqué e Clara Chía chegou ao fim, diz TV

O jogador espanhol aposentado Gerard Piqué, 35, teria terminado o relacionamento com Clara Chía, estudante de 23 anos apontada como a causa para o fim do casamento do futebolista com a cantora colombiana Shakira, após 11 anos de união.

Piqué foi visto recentemente de mãos dadas e em passeios com Clara, mas o envolvimento dos dois começou há mais de três anos, segundo o jornalista espanhol Jordí Martín. O rumor ficou maior quando fotos apontam que Piqué e Chía estavam juntos durante a pandemia na casa de Shakira, enquanto a colombiana e os filhos estavam fora.

Mas, segundo o programa espanhol Socialité, o jogador terminou a relação com a estudante por sentir “saudade” da cantora colombiana e devido ao “assédio da imprensa” no relacionamento.

A foto durante o confinamento mostra Piqué participando de uma entrevista online quando Clara aparece ao lado. Na noite anterior, o espanhol tinha dado uma festa na casa.