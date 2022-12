“Não é uma questão de polícia”, diz Tarcísio sobre Cracolândia

São Paulo – O fim da Cracolândia, promessa de campanha do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), não será colocado em prática apenas com o reforço policial. Segundo o próprio Tarcísio, o projeto demanda um trabalho em conjunto de diversas secretarias de governo com a Prefeitura de São Paulo.

“A questão da Cracolândia envolve a atuação de várias secretarias coordenadas. Não é uma questão de polícia, não é uma questão só de saúde pública, não é uma questão de assistência social ou de habitação. É de todas elas”, declarou o futuro governador.

A Cracolândia, onde ocorre a maior quantidade de venda e consumo de drogas a céu aberto de São Paulo, é uma questão enfrentada há 30 anos pelos governadores paulistas e prefeitos da capital do estado.

Ao longo de 2022, a gestão de Ricardo Nunes (MDB) promoveu diversas ações policiais na área, no centro de São Paulo. Isso levou o “fluxo” – como é conhecida a concentração de dependentes químicos – a se dispersar pelo centro, criando “mini cracolândias”.

Embora não tenha criticado diretamente as ações de Nunes, Tarcísio declarou que “a Prefeitura e o governo do estado tem que andar juntos”.

Trabalho do vice Da parte do futuro governo paulista, Tarcísio pretende destacar seu vice, Felício Ramuth (PSD), para participar das negociações entre as pastas e a Prefeitura a respeito da Cracolândia.

“É um projeto sob medida para o vice-governador atuar”, declarou ele na tarde desta quarta-feira (21/12).

Após as eleições, Tarcísio chegou a dizer que Ramuth poderia ganhar um cargo de secretário. No entanto, o vice ficou sem um secretariado e atuará “nas políticas transversais” do governo, conforme explicado pelo futuro governador.

Além de presidir o Conselho de Parcerias de Investimentos, o vice terá a tarefa de “cobrar resultados das secretarias”. Isso inclui o projeto de acabar com a Cracolândia e de revitalizar o centro de São Paulo.

Nova sede Outra proposta levantada durante a campanha foi a de mudar a sede do governo paulista para o centro. Atualmente, o governador despacha do Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi.

“A criação de um centro administrativo na região central é um dos assuntos que está dentro dessa temática de revitalização do centro”, acrescentou Tarcísio.

Apesar de manter a mudança no radar, ele ainda não apresentou um projeto concreto sobre a transferência para o centro.

