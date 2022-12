‘Não tem abismo entre os times mais’, diz Galvão após derrota do Brasil

O narrador Galvão Bueno criticou a derrota do Brasil para Camarões por 1 a 0 nesta sexta-feira (2/12). Após o apito final, Galvão disse que não via mais uma diferença entre as seleções da Copa do Mundo. Antes, o narrador destacava a Seleção Brasileira como favorita.

“Não tem esse abismo mais não (entre as seleções)”, disse Galvão.

Em contrapartida, os comentaristas Roque Júnior e Ana Thais Matos discordaram de Galvão e argumentaram que o Brasil foi a campo com a equipe reserva. Na terceira rodada da fase de grupos, outras seleções ‘favoritas’ também perderam, como Espanha e Portugal.

Ainda durante a transmissão, o narrador chegou a comentar que Tite não deveria optar pelo time reserva.

“Não gosto de jogar com time reserva em Copa do Mundo. Copa tem que jogar sério todo jogo”, opinou.

Mesmo assim, Galvão completou dizendo que o Brasil “Perdeu quando podia perder”. A Seleção já estava classificada às oitavas antes do confronto com Camarões.

Na próxima segunda-feira (5/12), a Seleção Brasileira enfrentará a Coréia do Sul, às 16h, no Estádio 974, valendo a classificação às quartas de final.