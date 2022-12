Narrador da Globo transmite sexta zebra na Copa e vira ‘amuleto de zica’

Everaldo Marques protagonizou mais uma zebra nesta Copa do Mundo. Nesta terça-feira (6/12), ele foi responsável por narrar a eliminação da Espanha para Marrocos nas oitavas de final da competição. Desde que começou o Mundial no Catar, o locutor já comandou cinco transmissões com resultados fora da curva.

Ainda no início da Copa, Marques tranquilizou os torcedores: “Aos que estão preocupados com a minha performance ‘chama-zebra’, fiquem tranquilos: não narrarei nenhum jogo do Brasil. Pela atenção, obrigado”, escreveu em seu perfil no Twitter.

O locutor esportivo ficou à frente do microfone em 14 transmissões e narrou nada menos do que seis zebras de respeito até agora.

Veja abaixo quais foram as partidas: