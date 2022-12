Neto dispara contra Vitor Pereira: “Você não existe mais para mim”

Durante o programa Donos da Bola, da Band, o apresentador Craque Neto soltou o verbo sobre o anúncio de Vitor Pereira como novo técnico do Flamengo. O português treinou o Corinthians em 2022, time do apresentador, e agora vai comandar o rival carioca.

“Vítor Pereira, você não vai aguentar seis meses no Flamengo. O que você fez com o Corinthians, você vai fazer no Flamengo. A partir de hoje, você não existe mais para mim”, disse Neto.

“Eu acreditei muito em você. A torcida corintiana vai te odiar pelo resto da vida. Você para mim é como o vento, como fumaça. Você sumiu. E nunca mais, nunca mais vai ter seu nome junto comigo”, declarou.

Tô com vergonha de você, Vítor Pereira! pic.twitter.com/1vLCOwElyY

— Craque Neto 10 (@10neto) December 13, 2022

Por que a raiva? Português, Vitor Pereira estreou sua carreira no Brasil em fevereiro, quando assumiu o comando do Corinthians. Na temporada, consolidou-se no futebol brasileiro ao levar o Timão para a final da Copa do Brasil, as quartas de final da Libertadores e terminar em 4º no Brasileirão.

O técnico se declarou corinthiano em diversas ocasiões, mas afirmava sempre que tinha questões familiares envolvendo a sogra em Portugal que precisava resolver. Com esse discurso, não renovou com o Corinthians, afirmando que “unicamente por motivo familiar que não foi possível solucionar” deixou o comando da equipe paulista.

Após o fim da temporada, publicou no Instagram uma despedida para a torcida. Veja:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Vitor Pereira (@vitorpereira.official)

Duas semanas depois, relatos sobre uma negociação de Vitor Pereira com o Flamengo inundou a cobertura esportiva nacional. Nesta terça-feira (13/12), o Flamengo oficializou a contratação nas redes sociais.

Welcome, Vitor Pereira!

Flamengo has come to an agreement with Vitor Pereira for the 2023 season. pic.twitter.com/BU74FDZ0U5

— Flamengo (@Flamengo_en) December 13, 2022

