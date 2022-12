Neuer sofre fratura esquiando e perde o restante da temporada no Bayern

Pode-se dizer que o final de 2022 não foi nada bom para Manuel Neuer. Após ser eliminado da Copa do Mundo do Catar com a Alemanha, ainda na fase de grupos, o goleiro sofreu uma lesão que o deixará fora do restante da temporada. Ele fraturou a perna enquanto esquiava e precisou passar por cirurgia.

O anúncio foi feito pelo próprio jogador, neste sábado, em suas redes sociais. Ele publicou uma foto sua no hospital após a operação realizada na sexta-feira.

“Bom, o que posso dizer? O fim do ano poderia ter sido melhor… Enquanto tentava esfriar a cabeça fazendo um passeio de esqui, sofri uma pequena fratura na perna. A cirurgia de ontem correu bem. Muito obrigado aos médicos. No entanto, me dói saber que a temporada atual acabou para mim”, escreveu em seu Instagram.

Em comunicado, o CEO do Bayern de Munique, Oliver Kahn lamentou a contusão. “A notícia da lesão de Manuel chocou a todos nós. Vamos ficar ao seu lado e acompanhá-lo em seu caminho para o retorno. Ele vai se recuperar dessa lesão grave e voltar ao campo mais forte do que nunca”, disse.

Neuer estava de folga após a queda da seleção alemã no Mundial, antes de se reapresentar ao seu clube. O Campeonato Alemão fez uma pausa mais longa por conta da competição no Catar e só irá retornar no dia 20 de janeiro de 2023. O Bayern lidera o torneio com 34 pontos.