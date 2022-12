Neymar, Danilo, Jesus e mais 2: Brasil atualiza condições médicas de grupo

Após a derrota brasileira por 1 a 0 para Camarões nesta sexta-feira (2), pela terceira e última rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar, a equipe médica do Brasil divulgou as condições médicas de cinco jogadores: Alex Sandro e Alex Telles, laterais-esquerdos; Danilo, lateral-direito; e Gabriel Jesus e Neymar, atacantes. Telles deixou o jogo desta sexta chorando com dores no joelho esquerdo, enquanto Jesus se queixou de dores no joelho direito.

Segundo a comissão, Telles e Jesus serão reavaliados neste sábado (3). “Substituído no segundo tempo após um trauma no joelho direito, passou por avaliação clínica e será submetido a uma ressonância magnética neste sábado”, divulgou, sobre Telles.

Já Gabriel Jesus, de acordo com a equipe médica, “queixou-se de dores no joelho direito ao deixar o jogo. Após ser examinado o jogador também será submetido a exames”.

Telles deixou o jogo contra Camarões aos nove minutos do segundo tempo, com dores no joelho esquerdo. Após salto na área de defesa, o defensor caiu de mau jeito e lesionou a região. Jesus, substituído aos 19, sentiu dores no joelho direito.

Camarões venceu o Brasil por 1 a 0, com gol do atacante Vincent Aboubakar aos 47 do segundo tempo. Apesar do resultado, a Seleção avançou às oitavas de final como primeira do Grupo G, com seis pontos.

A Suíça foi a segunda, também com seis, mas com menos gols de saldo que o Brasil – 2 a 1. Camarões teve quatro pontos, enquanto a Sérvia somou um e ficou na lanterna.

Nas oitavas da Copa, a Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul. A partida ocorre às 16h de segunda-feira (5).

Neymar, Danilo e Alex Sandro

Médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar também atualizou as condições médicas de Neymar, Danilo e Alex Sandro, jogadores que já estavam lesionados. Em entrevista coletiva, Lasmar considerou que o lateral-direito é o nome com mais chances de retorno.

“Danilo vem apresentando uma evolução muito positiva, muito satisfatória, hoje vocês já tiveram acesso às imagens que foram divulgadas, ele fez um trabalho intenso no campo já com bola, numa adaptação funcional muito positiva. A expectativa é que amanhã ele faça o treinamento normalmente com o grupo, vamos observar como ele vai se sentir. Correndo tudo bem, a expectativa é grande para que ele esteja à disposição do Tite para o nosso próximo jogo”, afirmou.

“Com relação a Neymar e Alex Sandro, nós ainda temos 72 horas antes do nosso próximo jogo, nós vamos contar com o tempo ao nosso favor, nós temos possibilidades ainda, e vamos aguardar como que vai ser essa transição. Eles ainda não começaram o trabalho em campo com bola, isso vai ser feito a partir de amanhã, e é importante observar como que vai ser a resposta dos jogadores a esse novo estímulo. Dependendo disso, eles podem ter ou não condições dependendo desses próximos dois dias”, completou.

Danilo e Neymar se machucaram na estreia do Brasil no Mundial, na quinta-feira (24) da semana passada, na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, e não entraram em campo desde então. O defensor lesionou o tornozelo esquerdo, enquanto o atacante teve uma entorse no tornozelo direito – precisou ser substituído, aos 35 do segundo tempo.