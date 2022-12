Neymar deixa futuro na Seleção em aberto: ‘Não digo 100% que vou voltar’

O atacante Neymar deixou o futuro na Seleção Brasileira em aberto após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, nesta sexta-feira (9).

“Sinceramente, não sei. É muita coisa para pensar agora, para raciocinar. Não quero falar nada de cabeça quente. Quero pegar este tempo para pensar na Seleção, pensar no que é bom para mim, no que é bom para a Seleção”, iniciou.

“Não fecho as portas para a Seleção e também não digo 100% que vou voltar. É por isso que quero pensar um pouco mais sobre tudo isso”, completou o camisa 10 do Brasil.

Há alguns meses, Neymar já tinha dito que esta poderia ser a última Copa do Mundo dele.

Após a derrota desta sexta, o atacante do PSG disse que não sabe nem se voltará a atuar pelo Brasil – não apenas em Mundiais.

Brasil e Croácia empataram sem gols nos 90 minutos, no Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan.

Na prorrogação, a igualdade se manteve, mas por 1 a 1. Neymar abriu o placar para a Seleção Brasileira, mas Petkovic deixou tudo igual para os croatas.

Nas penalidades, a Croácia acertou as quatro cobranças e venceu por 4 a 2. O Brasil marcou com Casemiro e Pedro, mas desperdiçou com Rodrygo (em defesa do goleiro Livakovic) e Marquinhos (que acertou a trave na última batida).