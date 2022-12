Até os dias atuais, ninguém conseguiu superar a majestade que Pelé representa para o futebol brasileiro e mundial. O atacante Neymar, entretanto, pode chegar um pouquinho mais perto dessa grandiosidade nesta sexta-feira (9/12), durante o jogo contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Autor do primeiro gol na partida das oitavas, contra a Coreia do Sul, o atacante brasileiro chegou a 76 gols feitos com a Amarelinha, ficando com apenas um a menos que Pelé, que tem 77, de acordo com a Fifa. O Rei do Futebol alcançou a marca em 92 jogos, enquanto Ney precisou de 123 duelos para conseguir balançar as redes essa quantidade de vezes.

Do total de marcações, 20 conversões foram de cobranças de pênalti e mais da metade dos gols aconteceram em amistosos. Foram 46 gols em 69 amistosos, de acordo com as estatísticas. Pelé, por outro lado, também atuou em 65 amistosos, quando marcou 51 gols.

Confira os maiores artilheiros da Seleção Brasileira:

1 – Pelé: 77 gols em 92 jogos (média de 0,83 gols por partida)

2 – Neymar: 76 gols em 123 jogos (média de 0,61 gols por partida)

3 – Ronaldo: 62 gols em 99 jogos (média de 0,63 gols por partida)

4 – Romário: 55 gols em 70 jogos (média de 0,78 gols por partida)

5 – Zico: 48 gols em 71 jogos (média de 0,67 gols por partida)

Quantos gols Pelé realmente fez pela Seleção? Pelé tem 95 gols pela Canarinho, mas 18 deles não foram contabilizados pela Fifa por não serem de “partidas oficiais”. Nesses casos, foram jogos contra clubes e outros times regionais de cada país.

O Rei do Futebol ainda não atuou pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no modelo atuou, sem turno e returno. O fato contribui para um baixo número de jogos oficiais em que o craque atuou.

Pelé detém a artilharia absoluta na história da Seleção Brasileira e conta com três títulos de Copa do Mundo no currículo.

The post Neymar está próximo de igualar recorde de Pelé na Seleção Brasileira first appeared on Metrópoles.