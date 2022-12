Ninguém foi preso por depredação feita por apoiadores de Bolsonaro

Ninguém foi preso pela depredação ocorrida na noite dessa segunda-feira por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O órgão afirma que a Polícia Civil investiga o caso e que os participantes identificados vão ser responsabilizados.

Os manifestantes queimaram cinco ônibus e três carros, de acordo com os Bombeiros; tentaram invadir a sede da PF; e depredaram uma delegacia da Polícia Civil.

Por causa disso, Brasília amanheceu esta terça com a segurança reforçada na região central.

Ainda em nota, a Secretaria de Segurança do DF informou que o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios, na Praça dos Três Poderes e em outras vias da região central está restrito até reavaliação. A região do hotel onde o presidente eleito Lula está hospedado tem vigilância reforçada.

A governadora do Rio Grande Do Norte, Fátima Bezerra, que estava em Brasília para participar do Fórum de Governadores disse o caso foi comentado pelos chefes dos estados antes da reunião.

O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou, também por meio de nota, que conversou por telefone com o governador do DF, Ibaneis Rocha. Costa reforçou que os culpados precisam ser identificados, responsabilizados e punidos.

Outras autoridades, como os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, repudiaram os atos.



Segurança Secretaria de Segurança Pública do DF segue buscando os responsáveis Brasília Sâmia Mendes / Beatriz Arcoverde Gabriel Brum – Repórter da Rádio Nacional Depredação em Brasília 1:43