No Rio 40 guardas municipais vão reforçar a Ronda Maria da Penha

40 guardas municipais vão reforçar os trabalhos da Ronda Maria da Penha, que atua na proteção à mulher vítima de violência no município do Rio de Janeiro. Os agentes concluíram o curso de Capacitação Multidisciplinar e vão se juntar em breve aos outros 62 integrantes do programa.

Além de agentes do Rio, o curso contou com a participação de uma guarda municipal da Cidade de São Francisco do Itabapoana, na Costa Doce do estado, e também de guardas que já fazem parte do programa.

No total, 54 agentes fizeram a capacitação realizada pela Academia de Ensino da Guarda em parceria com a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar.

Os alunos tiveram aulas de Imobilização Tática Operacional, Segurança Física das Instalações, Diretrizes Legais e Ações Afirmativas para a Ronda Maria da Penha, entre outros assuntos. Além de palestras sobre temas que envolvem a violência contra a mulher.

Criada em 2021, somente em 2022 a Ronda Maria da Penha fez mais de 10 mil atendimentos e 32 prisões em flagrante por descumprimento de medidas protetivas e outras violências contra a mulher.

Segurança Rio de Janeiro